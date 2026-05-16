Assaltano appartamento ma il proprietario li scopre Provano la fuga ma il gps dell' auto a noleggio li incastra

Da romatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state sorprese nel tentativo di svaligiare un appartamento da parte del proprietario che si trovava all’interno. Quando hanno capito di essere scoperti, hanno tentato di scappare. Tuttavia, la fuga è stata ostacolata dal sistema di localizzazione dell’auto a noleggio utilizzata durante il furto, che ha consentito di rintracciare i loro spostamenti. La polizia ha poi intercettato i due individui, che sono stati fermati poco dopo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sorpresi in casa dal proprietario, lo spintonano per fuggire ma vengono traditi dal GPS dell'auto a noleggio usata per il colpo. È successo in via Enrico Fermi, in zona Marconi, dove due cittadini georgiani sono stati sottoposti a fermo indiziato di delitto per rapina impropria aggravata. Un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Tentata rapina in centro: provano a strappare la catenina a un giovane, ma un negoziante li mette in fuga

Leggi anche: Cena da 280 euro, ma scappano senza pagare: il titolare li incastra, dopo l’ultimatum arrivano le scuse

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web