Assaltano appartamento ma il proprietario li scopre Provano la fuga ma il gps dell' auto a noleggio li incastra
Due persone sono state sorprese nel tentativo di svaligiare un appartamento da parte del proprietario che si trovava all’interno. Quando hanno capito di essere scoperti, hanno tentato di scappare. Tuttavia, la fuga è stata ostacolata dal sistema di localizzazione dell’auto a noleggio utilizzata durante il furto, che ha consentito di rintracciare i loro spostamenti. La polizia ha poi intercettato i due individui, che sono stati fermati poco dopo.
Sorpresi in casa dal proprietario, lo spintonano per fuggire ma vengono traditi dal GPS dell'auto a noleggio usata per il colpo. È successo in via Enrico Fermi, in zona Marconi, dove due cittadini georgiani sono stati sottoposti a fermo indiziato di delitto per rapina impropria aggravata. Un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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