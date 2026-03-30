Tentata rapina in centro | provano a strappare la catenina a un giovane ma un negoziante li mette in fuga

Nella zona centrale della città, due persone hanno tentato di strappare la catenina a un giovane. Un negoziante presente sul posto ha reagito e ha fatto scappare i malviventi. Nei giorni recenti, si sono registrati vari episodi di furti, rapine e aggressioni che coinvolgono giovani, anche minorenni, in diverse aree urbane.

È accaduto questo pomeriggio. Vittima, uno studente, avvicinato da due giovani che gli si sarebbero avvicinati per chiedergli se avesse da accendere. Il racconto dell'avvocato Massimiliano Arena: "Ormai queste gang agiscono alla luce del sole" Furti, rapine, aggressioni. I casi di cronaca che hanno per protagonisti i giovani (spesso anche minorenni) in città sono sempre più frequenti. E possono accadere a tutte le ore del giorno, non solo in tarda serata, quando le strade si svuotano ed è più facile colpire. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, si è consumato nel pomeriggio di oggi, 30 marzo. A raccontarlo, è l’avvocato Massimiliano Arena, che attraverso i propri canali social parla di una tentata rapina avvenuta in pieno centro storico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Tentata rapina in centro: provano a strappare la catenina a un giovane, ma un negoziante li mette in fuga Articoli correlati Leggi anche: Tentata rapina in pieno centro: malviventi irrompono in negozio, ma il titolare reagisce e li fa arrestare Leggi anche: Tentata rapina a Costa di Mezzate: botte al proprietario che li scopre, poi la fuga a mani vuote