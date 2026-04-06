Nella Val di Susa si sono registrati scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti No Tav, con la polizia che ha usato gli idranti contro gli antagonisti. Con l’arrivo della primavera, i partecipanti alle proteste hanno ripreso i campeggi nella zona, dando luogo a nuove tensioni e azioni di contrasto. La situazione si è svolta in un clima di crescente mobilitazione da entrambe le parti.

Ancora violenza e “lotte” dai No Tav in Val di Susa, che con il ritorno della bella stagione hanno ripreso anche i “campeggi” in Valle per gli antagonisti. A promuovere la tre giorni sono stati il collettivo “No Tav”, il “Collettivo della Garda” e il “Ksa”, ossia il collettivo studentesco di Askatasuna. Il centro sociale, infatti, benché privato della sua sede storica, continua a distendere i suoi lunghi tentacoli torinesi grazie all’ampia rete di militanti. Per due notti consecutive, gli antagonisti hanno fatto visita ai cantieri dell’alta velocità ferroviaria, che proprio a causa delle continue proteste sono presidiati h24 da anni. Qui si sviluppano costantemente situazioni di guerriglia a bassa intensità e qui gli antagonisti si “esercitano” e fanno pratica per le manifestazioni in città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Pasqua violenta dei No Tav in Val di Susa. Polizia aziona gli idranti contro gli antagonisti

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