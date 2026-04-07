Nella valle di Susa, gruppi di manifestanti hanno partecipato a nuove proteste contro i cantieri Tav, scandendo slogan come

«Fuori le truppe di occupazione». È lo slogan scandito dagli antagonisti nelle nuove manifestazioni No Tav in Val di Susa (nella foto). Con il ritorno del bel tempo, infatti, sono tornati anche gli attivisti contro la linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione, che hanno costretto le forze dell'ordine ad attivare gli idranti per tenerli lontani dai cantieri. Approfittando del week end di Pasqua, il collettivo Ksa di Torino (legato a doppio filo con il centro sociale Askatasuna), insieme ad altre realtà del territorio come il collettivo No Tav, ha organizzato un campeggio studentesco in Val di Susa con tanto di «Pasquetta anti-specista». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Pasqua di Askatasuna. Blitz in Val di Susa, assaltati i cantieri Tav

La Pasqua violenta dei No Tav in Val di Susa. Polizia aziona gli idranti contro gli antagonistiAncora violenza e “lotte” dai No Tav in Val di Susa, che con il ritorno della bella stagione hanno ripreso anche i “campeggi” in Valle per gli...

"Killer sionisti non benvenuti", la minaccia di No Tav e AskatasunaLa Valsusa torna al centro di possibili scontri da parte di anarchici, No Tav ed elementi del centro sociale Askatasuna.

Temi più discussi: Roma blindata: Askatasuna e No Kings, previste 15mila persone in piazza; La Pasqua violenta dei No Tav in Val di Susa. Polizia aziona gli idranti contro gli antagonisti; No Kings Italia, a Roma il corteo contro la guerra; Vanchiglia quartiere partigiano: dopo lo sgombero di Askatasuna ritorna il festival politico-culturale AltriMondi-AltriModi.

La Pasqua di Askatasuna. Blitz in Val di Susa, assaltati i cantieri TavIf you wish to opt-out of the sale, sharing to third parties, or processing of your personal or sensitive information for targeted advertising by us, please use the below opt-out section to confirm yo ... ilgiornale.it

La Pasqua violenta dei No Tav in Val di Susa. Polizia aziona gli idranti contro gli antagonistiAncora tensioni in Piemonte con gli studenti legati alla sinistra radicale e al centro sociale Askatasuna che hanno assalito i cantieri dell’alta velocità all'alba ... ilgiornale.it

Cosa fare a Pasqua e Pasquetta a Torino: dagli Orti Generali al Bunker e poi ancora musei e parchi. Alcune idee (anche alternative) per trascorrere i due giorni di festa - facebook.com facebook