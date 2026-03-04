Asili nido Sos minoranza | Le risorse non bastano Bilancio triennale nel mirino

La minoranza ha sollevato preoccupazioni sul bilancio di previsione triennale, evidenziando che le risorse disponibili non sarebbero sufficienti per garantire il funzionamento degli asili nido. Secondo quanto riferito, il futuro di questi servizi sarebbe a rischio a causa della mancanza di copertura finanziaria adeguata per i costi. La questione riguarda quindi principalmente le risorse allocate nel prossimo triennio.

Il bilancio di previsione triennale torna nel mirino della minoranza. Stavolta non per le beghe interne al centrosinistra, bensì per il futuro degli asili nido, definito "a rischio" in quanto mancherebbe la necessaria copertura finanziaria dei costi. Secondo i consiglieri Pietro Bertolaccini, Nicola Morelli, Pietro Cima e Marzia Lucchesi il problema riguarda non solo i numeri, ma anche il metodo adottato in sede di bilancio 2026–2028, approvato dalla sola maggioranza al consiglio comunale di sabato scorso. "Puntiamo il dito – spiega infatti la minoranza – contro una grave lacuna nella programmazione: l’assenza di coperture certe per il potenziamento degli asilo nido. 🔗 Leggi su Lanazione.it

