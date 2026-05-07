Asili nido Via alla gara d’appalto

Il Comune ha avviato una nuova procedura per l’affidamento in concessione dei servizi per gli asili nido, che attualmente accolgono circa 500 bambini da zero a tre anni. Sono disponibili 164 posti, tra quelli pubblici e privati, e le liste d’attesa rimangono elevate. La decisione di cambiare il metodo di gestione arriva in un momento in cui la domanda di servizi per la prima infanzia continua a crescere nella città.

Cinquecento bimbi da zero a tre anni in città, 164 posti (inclusi quelli privati) al nido, liste d’attesa costanti, il Comune sceglie la virata, si va verso l’affidamento in concessione. L’altra sera il voto in consiglio comunale, presto la gara per la scelta del partner, la concessione durerà otto anni. La previsione, quella di un passaggio dagli attuali 48 a 54 posti complessivi, sarà il concessionario a definire eventuali modifiche di tariffa, "gli indirizzi e il controllo rimarranno in carico al Comune". Pollice verso da parte della minoranza, salvo un’astensione: "Scelta non motivata e inadeguata per un servizio che ha una grande valenza sociale".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Asili nido. Via alla gara “d’appalto“ Notizie correlate Asili nido: c'è l'accordo con il Comune, ma resta la preoccupazione per la nuova garaL'accordo con il Comune è firmato, ma il personale della cooperativa Gialla e la Fp Cgil di Latina e Frosinone non nascondono preoccupazione per il... Novara, no alla gestione esterna degli asili nido: la mobilitazione del sindacatoSindacati e famiglie contro la gestione esterna dell'asilo nido Panda e dei due nuovi nidi costruiti con i fondi del Pnrr. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: ISCRIZIONI AI NIDI D'INFANZIA / Avvisi / Novità / Homepage; Quattro Open day per conoscere da vicino i servizi degli asili nido comunali; Asili nido comunali: 266 posti disponibili, al via le iscrizioni. Quando e come presentare la domanda; Asili nido. Via alla gara d’appalto. Asili nido. Via alla gara d’appaltoCinquecento bimbi da zero a tre anni in città, 164 posti (inclusi quelli privati) al nido, liste d’attesa costanti, il Comune sceglie la virata, si va verso l’affidamento in concessione. L’altra sera ... msn.com Asili nido, via libera alle gare a metà maggio: i sindacati confermano stato di agitazioneDomani in Consiglio comunale l'approvazione del Rendiconto 2025, e subito dopo la variazione di bilancio, che renderà possibile bandire le gare per il personale degli asili ... ilmessaggero.it Rinvio Open Day Asili Nido Comunali Si informa la cittadinanza che gli open day previsti per giovedì 7 maggio 2026 presso gli asili nido: Babylandia Piccolo Principe La Giostra Allegra Brigata sono rinviati a giovedì 14 maggio 2026. La decisione - facebook.com facebook Investita e uccisa all’uscita dall’asilo nido: chiesti due anni x.com