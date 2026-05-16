Asili gratis sicurezza tutela dei bagnini e stop alle discoteche in spiaggia Puntiroli scuote Cervia | È ora di cambiare

Il sindaco di Cervia ha annunciato nuove misure che riguardano il settore degli asili gratis, la sicurezza pubblica e la tutela dei bagnini. Tra le proposte c’è anche la sospensione delle attività delle discoteche in spiaggia. La discussione si concentra sulla necessità di garantire ordine e sicurezza, con particolare attenzione alle problematiche legate al rispetto delle normative europee sul settore turistico e balneare. La proposta di modifica delle attuali disposizioni ha suscitato reazioni tra operatori e cittadini.

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