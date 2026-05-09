Elezioni a Cervia Puntiroli incontra la cooperativa bagnini | Difendere il nostro modello turistico

Venerdì, il candidato sindaco ha incontrato il consiglio direttivo della Cooperativa Bagnini di Cervia. Durante l'incontro si è parlato di questioni legate al demanio marittimo, alla gestione delle spiagge, al turismo e all'economia locale. La discussione ha avuto come obiettivo un confronto sui temi che coinvolgono il settore turistico della città e il suo sviluppo futuro.

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