Elezioni a Cervia Puntiroli incontra la cooperativa bagnini | Difendere il nostro modello turistico
Venerdì, il candidato sindaco ha incontrato il consiglio direttivo della Cooperativa Bagnini di Cervia. Durante l'incontro si è parlato di questioni legate al demanio marittimo, alla gestione delle spiagge, al turismo e all'economia locale. La discussione ha avuto come obiettivo un confronto sui temi che coinvolgono il settore turistico della città e il suo sviluppo futuro.
Venerdì il candidato sindaco Enea Puntiroli ha incontrato il consiglio direttivo della Cooperativa Bagnini di Cervia per un confronto tecnico sui temi che riguardano il futuro del demanio marittimo, quello della spiaggia, del turismo e dell’intera economia cittadina. “Dal confronto si è rimarcato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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