Ascolti TV | Venerdì 15 Maggio 2026 GF Vip al 17.6% MilleunaCover Sanremo 12.8% Infante 8.5% ancora sopra Nuzzi 7.5%

Venerdì 15 maggio 2026, la serata televisiva ha visto il GF Vip raggiungere il 17,6% di share, mentre MilleunaCover Sanremo ha registrato il 12,8%, con circa 1.850.000 spettatori. Infante ha ottenuto l’8,5%, superando Nuzzi che si è fermato al 7,5%. Questi dati indicano le preferenze del pubblico durante l’ultima serata, con il reality che mantiene una posizione di rilievo e il programma musicale che si conferma tra i più seguiti.

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