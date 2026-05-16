Ascolti TV | Venerdì 15 Maggio 2026 GF Vip al 17.6% MilleunaCover Sanremo 12.8% Infante 8.5% ancora sopra Nuzzi 7.5%
Venerdì 15 maggio 2026, la serata televisiva ha visto il GF Vip raggiungere il 17,6% di share, mentre MilleunaCover Sanremo ha registrato il 12,8%, con circa 1.850.000 spettatori. Infante ha ottenuto l’8,5%, superando Nuzzi che si è fermato al 7,5%. Questi dati indicano le preferenze del pubblico durante l’ultima serata, con il reality che mantiene una posizione di rilievo e il programma musicale che si conferma tra i più seguiti.
Nella serata di ieri, venerdì 15 maggio 2026, su Rai1 MilleunaCover Sanremo interessa 1.850.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 2.058.000 spettatori con uno share del 17.6%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 1.071.000 spettatori pari all’8.5%. Su Italia1 The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro incolla davanti al video 842.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Un colpo di fortuna segna 635.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 946.000 spettatori (7.5%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 815.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 Radio Italia Live – Il Concerto ottiene.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Ascolti TV del 8 maggio Grande Fratello Vip e Milleunacover Sanremo in prima serata
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