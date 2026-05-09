Ascolti TV | Venerdì 8 Maggio 2026 Infante 9.6% batte Nuzzi 9% Rai1 si spegne 13.4% ma il GF Vip ripiomba sotto i 2 milioni 16.2%

Venerdì 8 maggio 2026, i dati degli ascolti televisivi mostrano che il programma condotto da un conduttore con il 9,6% di share ha superato il concorrente con il 9%. Su Rai1, il prime time ha registrato un ascolto del 13,4%, mentre il Grande Fratello Vip ha segnato un calo, scendendo sotto i 2 milioni di spettatori con il 16,2%. La serata si è aperta con MilleunaCover Sanremo, che ha attirato circa 1,9 milioni di telespettatori, corrispondenti al 13%.

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