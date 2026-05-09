Ascolti TV | Venerdì 8 Maggio 2026 Infante 9.6% batte Nuzzi 9% Rai1 si spegne 13.4% ma il GF Vip ripiomba sotto i 2 milioni 16.2%
Venerdì 8 maggio 2026, i dati degli ascolti televisivi mostrano che il programma condotto da un conduttore con il 9,6% di share ha superato il concorrente con il 9%. Su Rai1, il prime time ha registrato un ascolto del 13,4%, mentre il Grande Fratello Vip ha segnato un calo, scendendo sotto i 2 milioni di spettatori con il 16,2%. La serata si è aperta con MilleunaCover Sanremo, che ha attirato circa 1,9 milioni di telespettatori, corrispondenti al 13%.
Nella serata di ieri, venerdì 8 maggio 2026, su Rai1 MilleunaCover Sanremo interessa 1.926.000 spettatori pari al 13.4% di share dalle 21:50 alle 00:18. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.892.000 spettatori con uno share del 16.2% dalle 22:01 alle 1:19. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 1.193.000 spettatori pari al 9.6%. Su Italia1 The Amazing Spider-Man incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 The Old Oak segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.129.000 spettatori (9%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 gli Internazionali d’Italia ottengono.000 spettatori (%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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