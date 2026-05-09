Ascolti tv vince il Gf Vip ed Infante batte Nuzzi

Nell'ultimo aggiornamento sugli ascolti televisivi, il Grande Fratello Vip si è posizionato al primo posto tra le trasmissioni più viste, mentre su Rai 2 la cronaca nera ha superato la programmazione di Rete 4. I dati relativi all’8 maggio mostrano queste tendenze, con il reality che ha ottenuto il maggior numero di telespettatori e la cronaca nera che ha riscosso più successo rispetto all’approfondimento di Nuzzi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui