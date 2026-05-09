Ascolti tv vince il Gf Vip ed Infante batte Nuzzi
Nell'ultimo aggiornamento sugli ascolti televisivi, il Grande Fratello Vip si è posizionato al primo posto tra le trasmissioni più viste, mentre su Rai 2 la cronaca nera ha superato la programmazione di Rete 4. I dati relativi all’8 maggio mostrano queste tendenze, con il reality che ha ottenuto il maggior numero di telespettatori e la cronaca nera che ha riscosso più successo rispetto all’approfondimento di Nuzzi.
I dati dell'8 maggio assegnano la vittoria del Gf Vip agli ascolti tv, mentre su Rai 2 la cronaca nera batte quella di Rete4 Gliascolti tvdell’8 maggio sono pieni di rivelazioni inaspettate. Infatti su Canale 5 ilGf Vipconquista la sua prima vittoria assoluta, controMilleeunacover; mentre lo scontro sulla cronaca nera traOre 14 di seraeQuarto Gradoè stato vinto da Milo Infante. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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