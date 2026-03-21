Ascolti tv 20 marzo chi ha vinto tra il GF Vip e The Voice Generations | i dati in aggiornamento

I dati Auditel del venerdì 20 marzo mostrano i risultati degli ascolti televisivi tra il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, e The Voice Generations, con Antonella Clerici su Rai 1. Le rilevazioni sono in aggiornamento e riguardano le preferenze del pubblico durante la serata. Entrambi i programmi sono stati trasmessi in prima serata e la competizione tra i due è ancora da definire.

I dati Auditel di venerdì 20 marzo: chi ha vinto tra il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi in onda su Canale 5 e The Voice Generations con Antonella Clerici su Rai 1. In access prime time, la consueta sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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