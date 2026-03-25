Ascolti tv 24 marzo chi ha vinto tra Le libere donne e il GF Vip | i dati in aggiornamento

Martedì 24 marzo gli ascolti televisivi hanno visto uno scontro tra l'ultima puntata di una fiction con Lino Guanciale e il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. I dati relativi alle preferenze del pubblico sono in fase di aggiornamento e non sono ancora disponibili le cifre ufficiali sui risultati. Si attendono le prime stime per confrontare le performance delle due trasmissioni.

Gli ascolti di martedì 24 marzo, con lo scontro a distanza tra l'ultimo appuntamento della fiction con Lino Guanciale e il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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