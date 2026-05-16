ASCOLTI TV 15 MAGGIO 2026 • VENERD Ì •. Gli ascolti tv di venerdì 15 maggio 2026 con MilleunaCover Sanremo, la semifinale del Grande Fratello Vip e la cronaca nera tra Ore 14 Sera e Quarto Grado. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – 2914 35.19 PT – 6078 31.10 M E D I A S E T 24H – 3085 37.26 PT – 7056 36.10 UnoMattina News – 293 16.30 + 631 15.90 Tg1 – 1027 21.31 UnoMattina – 787 17.89 Storie Italiane – 805 18.06 Storie Italiane – 902 16.13 É Sempre Mezzogiorno! – 1552 16.10 Tg1 – 3121 25.00 Tg1 Economia – 2403 19.60 La Volta Buona – 1742 15.33 La Volta Buona – 1682 16.61 Tg1 – 1482 15.00 Il Paradiso delle Signore – 1673 17.63 Pres. Vita in Diretta – 1708 18. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 15 MAGGIO 2026: GFVIP (17,6%), TECHE SANREMO (12,8%), INFANTE (8,5%) VS NUZZI (7,5%), SINNER SOTTO LA PIOGGIA (9,8%)

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