Ascoli scatta l’obbligo della targa per i monopattini | multe fino a 400€

Da oggi ad Ascoli è obbligatorio apporre una targa sui monopattini, con sanzioni che possono arrivare fino a 400 euro per chi non si conforma. La misura è stata introdotta in risposta a recenti episodi di violenza che hanno coinvolto questi mezzi, anche se il sindaco non ha chiarito come si eviteranno le multe nel caso in cui le targhe non siano pronte in tempo. La decisione è stata comunicata attraverso un’ordinanza comunale, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche di consegna delle targhe.

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? Domande chiave Come si eviteranno le multe se le targhe non arrivano in tempo?. Perché il sindaco collega i monopattini ai recenti episodi di violenza?. Chi dovrà pagare le sanzioni se la burocrazia blocca i contrassegni?. Quali sono i rischi reali per chi circola senza nuova identificazione?.? In Breve Sanzioni amministrative fino a 400 euro per mancata identificazione del mezzo.. Rissa in via della Campampa con uso di coltello da 30 centimetri.. Codacons chiede proroga per ritardi Motorizzazioni nel rilascio targhe dopo 17 maggio.. Obbligo assicurativa distinta previsto con possibile rinvio governativo a luglio.. Da domani, 17 maggio 2026, scatta l’obbligo della targa per i monopattini elettrici e il Comune di Ascoli ha già confermato la piena applicazione della normativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli, scatta l’obbligo della targa per i monopattini: multe fino a 400€ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DA OGGI TARGA OBBLIGATORIA PER I MONOPATTINI ELETTRICI: ma che senso ha Sullo stesso argomento Monopattini, scatta l'obbligo di targa: "Multe fino a 400 euro"La deadline è il 16 maggio, data in cui il "far west" dei monopattini elettrici finisce ufficialmente sotto la lente della Motorizzazione con... Monopattini, dal 16 maggio scatta obbligo targa e assicurazione: multe fino a 400 euro(Adnkronos) – Targa e assicurazione obbligatori per i monopattini elettrici circolanti in Italia a partire dal 16 maggio 2026. Monopattini, nuove regole: scatta l’obbligo della targa. Ora rispettate la normaIl sindaco di Ascoli Fioravanti: Come amministrazione comunale la condividiamo, per cui il mio invito ai possessori è di rispettarla per evitare di incorrere nelle sanzioni previste. Ne abbiamo parla ... msn.com Monopattini, dal 17 maggio scatta l’obbligo del targhino: multe, criticità e perché il vero problema saranno i controlliC’è tempo fino al 16 maggio per adeguarsi all’obbligo di contrassegno per i monopattini elettrici: fino a 400 euro di multa senza targhino. Assicurazione rinviata al 16 luglio tra ritardi e caos con ... corriere.it