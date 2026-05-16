Nelle ultime settimane, un gruppo di studenti ha realizzato un progetto artistico presso una residenza assistenziale, dipingendo i volti degli anziani ispirandosi allo stile di Klimt. L’attività ha coinvolto anche momenti di scambio di storie tra i giovani e gli ospiti, creando un dialogo diretto e spontaneo. I ragazzi hanno lavorato con pennelli e colori, dando vita a opere che rappresentano i volti e le emozioni degli anziani, nel tentativo di catturare le loro personalità attraverso l’arte.

? Punti chiave Come hanno trasformato i volti degli anziani in opere ispirate a Klimt?. Cosa è successo durante lo scambio di storie tra studenti e ospiti?. Perché questi ritratti aiutano gli anziani a sentirsi parte della comunità?. Come può questo modello artistico cambiare il welfare del territorio?.? In Breve Classi 4C e 5C del Liceo Russel Fontana hanno creato cinque pannelli artistici.. Professoresse Nadia Brivio e Stefania Scanu hanno guidato il lavoro per diversi mesi.. Direttore Guido Ciceri e sindaco Luca Nuvoli hanno lodato l'impatto sulla RSA Gallazzi.. Il progetto mira a creare un modello di welfare relazionale nel territorio del Rhodense. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arte e generazioni: i ragazzi del Russel Fontana dipingono la RSA

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