Avvicinare le nuove generazioni all’arte | al via i laboratori di Picta per bambini e ragazzi

Sono iniziati i sette laboratori promossi da Picta Romagna, la rassegna europea di arte contemporanea che si svolge tra Castrocaro Terme e Terra del Sole. Questi laboratori sono rivolti a bambini e ragazzi e hanno come obiettivo quello di avvicinare le giovani generazioni all’arte attraverso attività di gioco e sperimentazione. L’iniziativa mira a coinvolgere i più giovani in modo pratico e diretto.

Avvicinare i bambini e i ragazzi all’arte attraverso il gioco è lo scopo dei sette laboratori organizzati in seno a Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea – Premio Picta Romagna città di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Da mercoledì 11 marzo 8 a venerdì 3 aprile nell’edificio rinascimentale che ospita l’esposizione di artisti provenienti da tutto il mondo, le nuove generazioni saranno coinvolte in un percorso di alfabetizzazione artistica e culturale. I bambini del plesso castrocarese e terrasolano dell’istituto comprensivo della Valle del Montonesono stati coinvolti nell’iniziativa già prima dell’inaugurazione di Picta:... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

