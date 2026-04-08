A Roma, presso la Borgo Pio Art Gallery, è aperta al pubblico la mostra collettiva intitolata “Esistenze – Impressioni di Vita”. L’esposizione presenta opere di vari artisti che esplorano temi legati alle esperienze di vita e alle emozioni umane. La rassegna intende favorire un confronto tra le opere e il pubblico, creando un’occasione di incontro e riflessione. La mostra resterà aperta fino a una data da definirsi.

A Roma, negli spazi della Borgo Pio Art Gallery, l’arte si trasforma in esperienza condivisa con la mostra collettiva “Esistenze – Impressioni di Vita”. Più che una semplice esposizione, il progetto si presenta come un percorso emotivo e culturale capace di mettere in relazione artisti, opere e pubblico in un dialogo autentico e continuo. Sedici artisti, sedici linguaggi differenti, un unico filo conduttore: esplorare l’esistenza nelle sue molteplici sfumature. Il risultato è una narrazione non lineare, fatta di visioni che si intrecciano e si interrogano, dando vita a un racconto corale in cui ogni opera diventa parte di un’esperienza più ampia e personale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - “Esistenze – Impressioni di Vita”: alla Borgo Pio Art Gallery l’arte diventa incontro e consapevolezza

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Due persone dicono reciprocamente “ti amo”, o lo pensano, e ciascuno vuol dire una cosa diversa, una vita diversa, perfino forse un colore diverso o un aroma diverso, nella somma astratta di impressioni che costituisce l’attività dell’anima. Fernando Pessoa (I - facebook.com facebook