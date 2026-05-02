Cosa: Between States, mostra collettiva curata da Giulia Majer e Mariacarmela Mazzeo.. Dove e Quando: Medina Art Gallery, Via Angelo Poliziano 32-34, Roma. Dal 15 al 21 maggio 2026.. Perché: Un’indagine affascinante sull’arte contemporanea come spazio fluido di transizione tra fisico e digitale.. Il mondo contemporaneo è caratterizzato da continui passaggi tra il piano fisico e quello digitale, tra la presenza tangibile e la simulazione virtuale. Come risponde la pratica artistica a questa diffusa instabilità identitaria e percettiva? La risposta prende forma nel cuore di Roma con un nuovo progetto espositivo che invita a esplorare l’arte non più come un punto di arrivo, ma come un vero e proprio territorio di attraversamento.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Between States: l’arte in transizione alla Medina Art Gallery

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