Arriva la docuserie su Barbara D' Urso | a Mediaset non piace pensavano si fosse rassegnata

Dopo diversi anni di silenzio, Barbara D'Urso si prepara a presentare una nuova serie documentaristica. La produzione sarà trasmessa su un canale televisivo nazionale e si concentrerà sulla sua carriera e sulle esperienze professionali. Nei giorni scorsi, alcuni dirigenti dell’emittente hanno manifestato disappunto verso questa decisione, ritenendo che la conduttrice si fosse rassegnata a un certo ruolo. La notizia ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e i fan.

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