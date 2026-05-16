Arriva la docuserie su Barbara D' Urso | a Mediaset non piace pensavano si fosse rassegnata

Da today.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo diversi anni di silenzio, Barbara D'Urso si prepara a presentare una nuova serie documentaristica. La produzione sarà trasmessa su un canale televisivo nazionale e si concentrerà sulla sua carriera e sulle esperienze professionali. Nei giorni scorsi, alcuni dirigenti dell’emittente hanno manifestato disappunto verso questa decisione, ritenendo che la conduttrice si fosse rassegnata a un certo ruolo. La notizia ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e i fan.

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Dopo anni di silenzio, Barbara D'Urso sembra aver deciso di raccontare finalmente la sua versione dei fatti. E lo sta facendo senza più filtri. Venerdì il quotidiano La Stampa ha pubblicato una lunga intervista alla conduttrice, diventata rapidamente uno dei temi più discussi del weekend. 🔗 Leggi su Today.it

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