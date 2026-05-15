Barbara d’Urso si trova in tribunale per affrontare una causa legale riguardante Mediaset, Maria De Filippi e Silvia Toffanin. La conduttrice ha dichiarato di voler riferire tutto ciò che sa davanti ai giudici, ritenendo questa la sede più opportuna per chiarire ogni dettaglio. La questione riguarda aspetti legati alla sua attività professionale e alle relazioni con le aziende coinvolte. La sua presenza in aula ha attirato l’attenzione di media e pubblico.

Barbara d’Urso è pronta a raccontare tutta la verità su Mediaset, Maria De Filippi e Silvia Toffanin in Tribunale: “Davanti ai giudici, che è la sede opportuna per spiegare tutto”. Il duro sfogo della popolare conduttrice e attrice, per molti anni tra i volti di punta di Canale 5 con ben 4 programmi condotti contemporaneamente tra pomeriggio e prima serata, arriva dalle pagine autorevoli de La Stampa. Una lunga intervista con Maria Corbi che anticipa la causa in Tribunale dopo il fallimento della mediazione con i legali di Cologno Monzese. OFFERTA UMILIANTE DA MEDIASET «Se ti dichiari disponibile ad un accordo serio e di sostanza, ti aspetti che l’altra parte faccia altrettanto. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BARBARA D’URSO IN TRIBUNALE: “LA VERITÀ SU MEDIASET, DE FILIPPI E TOFFANIN”

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