Barbara d’Urso ha deciso di portare Mediaset in tribunale, dopo aver accusato l’azienda di comportamenti infondati. In risposta, il gruppo di Mediaset, guidato da Pier Silvio Berlusconi, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui respinge tutte le accuse rivolte dalla conduttrice. La vicenda si inserisce in uno scontro legale tra le parti che si protrae da qualche tempo.

È scontro aperto tra Barbara d’Urso e Mediaset. Dopo la decisione della conduttrice di portare l’azienda in tribunale, arriva la risposta ufficiale del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, che respinge con fermezza tutte le accuse. La posizione di Mediaset. Attraverso il proprio legale, Andrea Di Porto, Mediaset ha chiarito la sua posizione in modo netto. L’azienda contesta integralmente le ricostruzioni presentate dalla conduttrice, definendole non aderenti alla realtà. Secondo quanto dichiarato, l’azione legale intrapresa da Barbara d’Urso sarebbe basata su una lettura dei fatti considerata strumentale e priva di fondamento. “Pretese infondate”.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Barbara d’Urso contro Mediaset, arriva la replica: “Accuse infondate”

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