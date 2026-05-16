Arriva il Giro d’Italia Chiusura delle scuole e limitazioni al traffico nelle strade del centro
Mercoledì 20 maggio, l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026 attraverserà Spezia e Sarzana, coinvolgendo le vie centrali di entrambe le città. In conseguenza dell’evento, sono previste chiusure delle scuole e restrizioni al traffico nelle zone interessate. Le autorità hanno comunicato che alcune strade saranno temporaneamente chiuse al pubblico per permettere il passaggio della carovana rosa, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di atleti e spettatori.
La carovana rosa dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026 attraverserà Spezia e Sarzana mercoledì 20 maggio. Per consentire il passaggio della Porcari-Chiavari in sicurezza, sulla base delle disposizioni indicate dalla Prefettura della Spezia e secondo le indicazioni del piano di emergenza previsto dagli organizzatori della manifestazione, sono previste diverse chiusure e limitazioni al traffico veicolare, la sospensione delle attività scolastiche e modifiche al trasporto pubblico. Nel dettaglio, alla Spezia il 20 maggio dalle 12 alle 15 (o comunque fino al termine del transito dei corridori) saranno chiuse via Sarzana, viale Italia, viale Amendola, viale Aldo Ferrari e via Genova. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Michelle Comi, Le Iene e Gaston Zama: Scoop o Strategia | RUVIDO 311
Sullo stesso argomento
Giro d’Italia 2026 a Napoli il 14 maggio: strade chiuse, divieti di sosta e deviazioni del trafficoIl 14 maggio 2026 la sesta tappa del 109° Giro d’Italia attraversa Napoli dall’asse costiero fino a piazza Plebiscito.
Maratona, ecco il percorso sulle strade di Riccione: divieti di sosta e limitazioni al trafficoAnche Riccione è pronta per accogliere la Rimini Marathon, ai nastri di partenza domani, domenica 19 aprile, per il più grande evento podistico della...
Nuovo episodio #GirodItalia - Tappa 7 La montagna ha parlato: Vingegaard completa la trilogia, Gall però gli arriva molto vicino. Pellizzari si testa, poi salta e alla fine arriva con Hindley e un sontuoso O’Connor, perdendo solo un minuto Siamo onlin x.com
Arriva il Giro d'Italia: Fermo si veste di rosa. Centro colorato a festa: divieti, park e navette: la mappa facebook
Strade chiuse a Fermo, arriva il Giro d'Italia 2026. Viabilità, parcheggi e navette: cosa sapereLa carovana rosa torna dopo oltre 50 anni. Sono stati anche organizzati degli eventi: c’è anche Giroland, il villaggio con festa ... ilrestodelcarlino.it
Il Giro d'Italia arriva su Fortnite reddit
Arriva il Blockhaus al Giro d’Italia! Salita durissima: le pendenze chilometro per chilometroIl Giro d'Italia 2026 si prepara a vivere il primo momento della verità con la settima tappa, la Formia-Blockhaus di 244 chilometri, la più lunga della ... oasport.it