Arriva il Giro d’Italia Chiusura delle scuole e limitazioni al traffico nelle strade del centro

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 20 maggio, l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026 attraverserà Spezia e Sarzana, coinvolgendo le vie centrali di entrambe le città. In conseguenza dell’evento, sono previste chiusure delle scuole e restrizioni al traffico nelle zone interessate. Le autorità hanno comunicato che alcune strade saranno temporaneamente chiuse al pubblico per permettere il passaggio della carovana rosa, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di atleti e spettatori.

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La carovana rosa dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026 attraverserà Spezia e Sarzana mercoledì 20 maggio. Per consentire il passaggio della Porcari-Chiavari in sicurezza, sulla base delle disposizioni indicate dalla Prefettura della Spezia e secondo le indicazioni del piano di emergenza previsto dagli organizzatori della manifestazione, sono previste diverse chiusure e limitazioni al traffico veicolare, la sospensione delle attività scolastiche e modifiche al trasporto pubblico. Nel dettaglio, alla Spezia il 20 maggio dalle 12 alle 15 (o comunque fino al termine del transito dei corridori) saranno chiuse via Sarzana, viale Italia, viale Amendola, viale Aldo Ferrari e via Genova. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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