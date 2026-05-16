Arriva il Giro d’Italia Chiusura delle scuole e limitazioni al traffico nelle strade del centro

Mercoledì 20 maggio, l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026 attraverserà Spezia e Sarzana, coinvolgendo le vie centrali di entrambe le città. In conseguenza dell’evento, sono previste chiusure delle scuole e restrizioni al traffico nelle zone interessate. Le autorità hanno comunicato che alcune strade saranno temporaneamente chiuse al pubblico per permettere il passaggio della carovana rosa, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di atleti e spettatori.

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