Maratona ecco il percorso sulle strade di Riccione | divieti di sosta e limitazioni al traffico

Domani si svolge la Rimini Marathon, il principale evento podistico sulla riviera. La manifestazione si terrà lungo un percorso che attraversa le strade di Riccione, portando a modifiche temporanee alla viabilità. Sono previsti divieti di sosta e limitazioni al traffico lungo alcune strade interessate dalla gara. La corsa coinvolge numerosi partecipanti e si svolge nel rispetto delle disposizioni in vigore per la sicurezza di tutti.

Anche Riccione è pronta per accogliere la Rimini Marathon, ai nastri di partenza domani, domenica 19 aprile, per il più grande evento podistico della riviera. La partenza della gara, prevista per le 9 dalla rotonda Lucio Battisti di Rimini, si snoderà inizialmente tra il centro storico riminese e.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Milano-Sanremo, partenza da Pavia: percorso, strade chiuse e divieti di sostaPavia, 6 marzo 2026 – Per il terzo anno consecutivo la Milano-Sanremo, classicissima del ciclismo e tradizionale corsa d’inaugurazione per la... Maratona, strade chiuse e modifiche al traffico: tutte le info in vista del passaggio da RiccioneLa Rimini Marathon 2026, il grande evento podistico che coinvolge la Riviera, prenderà il via domenica 19 aprile alle ore 9 dalla rotonda Lucio... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Prato Half Marathon, tutto pronto. Ecco il percorso; Treviso Marathon 2022: ecco il percorso!; Percorso della Maratona di Parigi 2026: scopri il tracciato, gli orari di partenza, il dislivello, i punti di ristoro, le novità e i monumenti · Atletica; Milano si ferma per la Maratona: l'elenco completo delle strade chiuse e gli orari delle riaperture. Maratona di Milano 2026, la guida: percorso, strade chiuse, orari, mezzi deviati. Dove vedere la garaDomenica 12 aprile 2026, il capoluogo lombardo ospita la ventiseiesima edizione della Wizz Air Milano Marathon. Un evento da record che vedrà oltre 30mila persone allo start: ai ... leggo.it Torna la Rimini Marathon: lungomare blindato, ecco come cambia la viabilità in cittàPer consentire l’allestimento del villaggio e lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, in vigore un piano in tre fasi ... altarimini.it ciao a tutti, ho in mente di iscrivermi iscrivermi alla maratona di roma2027, bisogna avere la runcard o mi devo associare ad una società sportiva - facebook.com facebook Mezza maratona, lavori per il Terzo Valico e la Sopraelevata: settimana di fuoco per la viabilità x.com