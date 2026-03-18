Coppa d’Africa il governo del Senegal attacca la CAF! Chiesta un’indagine internazionale il duro comunicato e cosa sta succedendo davvero

Il governo del Senegal ha pubblicato un comunicato in cui chiede un’indagine internazionale sulla gestione della Coppa d’Africa, dopo che il trofeo è stato assegnato al Marocco. La richiesta arriva in seguito alle decisioni prese dalla CAF, l’organismo che organizza il torneo. La situazione ha generato tensioni tra il governo senegalese e la federazione africana di calcio.

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