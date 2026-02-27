Egiziano rapinava donne sole e anziane a Milano tre colpi messi a segno

Un uomo di 26 anni, senza permesso di soggiorno e senza un’abitazione stabile, era responsabile di aver derubato diverse donne anziane e sole nelle strade di Milano. Le rapine avvenivano in modo rapido e mirato, con il sospetto che seguiva le vittime prima di agire. Le indagini hanno portato alla sua identificazione e al suo fermo.

Il giovane, 26 anni, irregolare e senza fissa dimora, agiva seguendo la vittima prescelta in strada e aggredendola.