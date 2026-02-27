Rapinava donne sole e anziane buttandole a terra | tre colpi messi a segno fra via Bezzi e piazza Napoli 26enne arrestato

Un giovane di 26 anni è stato arrestato a Milano dopo aver rapinato donne sole e anziane tra via Bezzi e piazza Napoli. Le vittime sono state spinte a terra durante gli episodi, che si sono verificati in diverse occasioni. La polizia ha individuato e fermato l’individuo, che ora si trova in custodia. L’operazione segue un’intensa attività di indagine nella zona.

Milano, 27 febbraio 2026 – La Polizia di Stato di Milano ha fermato un egiziano di 26 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato del reato di rapina ai danni donne anziane. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova, durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, lunedì pomeriggio, hanno notato il giovane in via Santa Rita da Cascia, nei pressi della fermata dei mezzi pubblici, che si aggirava con fare sospetto prestando particolare attenzione a persone anziane in transito. Una Volante della polizia a Milano (foto di repertorio) Egiziano rapinava donne sole e anziane a Milano, tre colpi messi a segno (atex.