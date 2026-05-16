Arnesi da scasso nel bagagliaio denunciato quarantenne

Nella notte, una pattuglia ha fermato un uomo di circa quarant’anni con atteggiamento sospetto. Durante il controllo, è stato trovato nel bagagliaio di un’auto una serie di attrezzi comunemente usati per scassinare serrature. L’uomo, disoccupato e proveniente da un’altra provincia, aveva già precedenti per reati simili. La polizia ha quindi proceduto con la denuncia per possesso e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e allo scasso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui