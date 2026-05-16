Arnesi da scasso nel bagagliaio denunciato quarantenne
Nella notte, una pattuglia ha fermato un uomo di circa quarant’anni con atteggiamento sospetto. Durante il controllo, è stato trovato nel bagagliaio di un’auto una serie di attrezzi comunemente usati per scassinare serrature. L’uomo, disoccupato e proveniente da un’altra provincia, aveva già precedenti per reati simili. La polizia ha quindi proceduto con la denuncia per possesso e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e allo scasso.
Fermato in piena notte con fare sospetto e nel bagagliaio una serie di arnesi da scasso. La polizia ha denunciato un quarantenne disoccupato, proveniente da un'altra provincia e con precedenti specifici, per possesso e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e allo scasso.Gli agenti lo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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