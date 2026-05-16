Arnesi da scasso nel bagagliaio denunciato quarantenne

Da agrigentonotizie.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, una pattuglia ha fermato un uomo di circa quarant’anni con atteggiamento sospetto. Durante il controllo, è stato trovato nel bagagliaio di un’auto una serie di attrezzi comunemente usati per scassinare serrature. L’uomo, disoccupato e proveniente da un’altra provincia, aveva già precedenti per reati simili. La polizia ha quindi proceduto con la denuncia per possesso e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e allo scasso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fermato in piena notte con fare sospetto e nel bagagliaio una serie di arnesi da scasso. La polizia ha denunciato un quarantenne disoccupato, proveniente da un'altra provincia e con precedenti specifici, per possesso e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e allo scasso.Gli agenti lo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Si aggira tra le auto nel parcheggio con arnesi da scasso: denunciatoGli agenti della Questura di Perugia sono intervenuti presso il parcheggio di un hotel del capoluogo e hanno denunciato un camerunense di 41 anni per...

Leggi anche: Bergamo, fermato con due biciclette e arnesi da scasso: denunciato 30enne

arnesi da arnesi da scasso nelArnesi da scasso nel bagagliaio, denunciato quarantenneFermato in piena notte con fare sospetto e nel bagagliaio una serie di arnesi da scasso. La polizia ha denunciato un quarantenne disoccupato, proveniente da un'altra provincia e con precedenti specifi ... agrigentonotizie.it

Tentato furto alla sede de La Stampa e La Repubblica: arrestato un 39enne con arnesi da scassoTentato furto nella sede de La Stampa e La Repubblica: arrestato un 39enne trovato con piede di porco e cacciavite. lamilano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web