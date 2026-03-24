Si aggira tra le auto nel parcheggio con arnesi da scasso | denunciato

Gli agenti della Questura di Perugia sono intervenuti presso il parcheggio di un hotel del capoluogo e hanno denunciato un camerunense di 41 anni per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Il personale della Squadra Volante, una volta giunto sul posto, ha notato una persona sospetta all’interno di un’auto; ha quindi deciso di sottoporla a un controllo più approfondito. I poliziotti hanno anche notato all’interno dell’auto una mazza da baseball del quale il 41enne non è stato in grado di motivare il possesso. Sottoposto a perquisizione, estesa anche al veicolo, l’uomo è stato trovato in possesso, anche, di due coltelli, nascosti all’interno dell’auto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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