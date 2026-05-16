Armati e incappucciati svaligiano gioielleria Il sindaco | Va rafforzata la presenza dello Stato

A San Nicandro Garganico, almeno quattro individui armati e incappucciati hanno preso di mira una gioielleria situata in via Torre Mileto, nel centro cittadino. L’assalto si è verificato recentemente e ha portato al furto di alcuni oggetti di valore. Dopo l’episodio, il sindaco ha rilasciato dichiarazioni sulla necessità di aumentare la presenza delle forze dell’ordine nella zona. La scena è stata descritta come molto rapida, e nessuna persona è rimasta ferita. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

A San Nicandro Garganico, una banda di almeno quattro malviventi ha messo a segno un furto nella gioielleria Idea Preziosa, in via Torre Mileto, in una zona centrale della città. Il colpo, avvenuto nella notte del 16 maggio 2026, è stato fulmineo: nel giro di pochi minuti i ladri hanno tagliato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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