Non mi lascio condizionare sento vicina la presenza dello Stato | parla il sindaco Spinelli dopo la quinta intimidazione
Il sindaco di Calamonaci ha dichiarato di sentirsi vicino allo Stato dopo la quinta intimidazione rivolta a lui e alla sua famiglia. In un intervento pubblico, ha affermato di non lasciarsi condizionare e di percepire comunque la presenza delle istituzioni. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che stanno monitorando la situazione.
Un nuovo atto intimidatorio ha turbato la serenità del sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli, e della sua famiglia. “Ma non mi lascio intimidire”, dice ad AgrigentoNotizie. Una lettera anonima, dal contenuto intimidatorio nei confronti del primo cittadino, è stata trovata affissa sul portone di un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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