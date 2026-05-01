Non mi lascio condizionare sento vicina la presenza dello Stato | parla il sindaco Spinelli dopo la quinta intimidazione

Il sindaco di Calamonaci ha dichiarato di sentirsi vicino allo Stato dopo la quinta intimidazione rivolta a lui e alla sua famiglia. In un intervento pubblico, ha affermato di non lasciarsi condizionare e di percepire comunque la presenza delle istituzioni. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che stanno monitorando la situazione.