Conflitto a fuoco con i banditi in gioielleria | la morte di un servitore dello Stato
Martedì 14 aprile, alle 11.30, si terrà una cerimonia davanti alla gioielleria in viale Stazione a Montegrotto Terme, in ricordo del vicebrigadiere dei carabinieri Alfredo Costantini, morto durante un conflitto a fuoco con dei banditi. Costantini, Medaglia d'Oro al Valor Militare, perse la vita nel 1980 durante un'operazione di polizia. La commemorazione si svolge nel 43esimo anniversario della sua scomparsa.
Martedì 14 aprile alle 11.30, di fronte alla gioielleria Marchi in viale Stazione 35, Montegrotto Terme ricorda il vicebrigadiere dei carabinieri Alfredo Costantini, Medaglia d'Oro al Valor Militare, nel 43esimo anniversario della sua morte. La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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