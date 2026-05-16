Arisa e la vita da single | Ho provato le app di dating ma non fanno per me

Arisa ha parlato della sua situazione sentimentale durante un'intervista a Verissimo, dichiarando di essere attualmente single e di aver provato ad usare le app di incontri senza successo. Ha affermato che non sente di aver trovato ancora una relazione che la soddisfi, definendo il suo stato sentimentale come “zero”. Nonostante questa condizione, ha detto di nutrire ancora la speranza di incontrare un giorno l’amore vero. La cantante ha anche condiviso di non sentirsi a suo agio con le piattaforme di dating.

(Adnkronos) – "L'amore? Non c'è niente, zero". Così Arisa ha rivelato, ospite oggi a Verissimo, di essere single anche se spera, prima o poi, di trovare l'amore, quello vero. "Mi piacerebbe insomma.", ha detto, facendo alcune ironiche allusioni sessuali. Poi, la cantante ha sottolineato di non avere rapporti occasionali: "Non mi vado a cercare la situazione, quindi quanti anni mi restano? Fino a quando si può copulare?", ha scherzato la cantante, che oggi ha 43 anni. Arisa ha ammesso di aver provato in passato le app di dating: "Le mie amiche però mi hanno consigliato di iscrivermi alle app di incontri, ci ho provato, ho cominciato delle conversazioni, però poi non ce la faccio", ha detto Arisa che, però, preferisce l'amore tradizionale e gli incontri romantici. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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