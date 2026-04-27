Durante un evento a Madrid, il tennista italiano ha rilasciato un'intervista che ha attirato l'attenzione per il suo tono scherzoso. In modo spontaneo, ha dichiarato di non aver bisogno di applicazioni per incontri, ridendo più volte. La sua partecipazione si inserisce nella serie di tornei su terra battuta che lo vede impegnato in questa stagione. La conversazione è durata alcuni minuti, con il giocatore che ha mantenuto un atteggiamento rilassato e sorridente.

L’azzurro non riusciva a smettere di ridere. Continua il percorso sulla terra battuta di Jannik Sinner. A Madrid, dopo la vittoria nel set con Elmer Mollerl è diventata virale un’intervista del post partita nata da un fraintendimento. A bordo campo, il giornalista, infatti, ha capito male le parole di Sinner confondendo un’app per imparare le lingue con una di dating. A catalizzare l’attenzione è proprio l’equivoco del giornalista, che fraintende la risposta del tennista. Tutto nasce da una domanda sull’apprendimento dello spagnolo: “Hai qualche app che ti aiutare a impararlo?”. Sinner ammette che il suo livello è ancora in fase di crescita: “Non è ancora buono, ma il mio obiettivo è parlarla in un anno”.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Tennis, l’esilarante intervista di Sinner a Madrid: “Non ho bisogno di dating app”

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