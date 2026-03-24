Arisa | L' amore? È stato l' obiettivo più grande della mia vita ma ho perso tutto il resto Ora faccio come le lumache | vado lenta per trovare la felicità

A chi dedica questa canzone? «Al mio cagnolino Nino. Quando l’ho preso aveva un problema di salute: ci avevano detto che se ne sarebbe andato dopo una settimana, invece è stato fortissimo. Ricordo che gli cantavo: “Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore.”. Gli animali ti danno una gioia incommensurabile; ti insegnano l’amore incondizionato. Gli esseri umani non amano in questo modo». Le piace l’idea di riportare Canzonissima in tv? «Sì, è un esperimento interessante che riporta la musica al centro. Quando ero adolescente le canzoni erano una sorta di palla di vetro, di libro magico che mi davano risposte, mi aprivano orizzonti e mi facevano sognare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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