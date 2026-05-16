Arisa dimagrita e sommersa di critiche | Possono pensare ciò che vogliono ora mi sento una donna completa

Recentemente, la cantante è tornata sul palco dell'Ariston, attirando attenzione anche per il suo nuovo aspetto fisico. Dopo aver perso peso, ha ricevuto numerose critiche da parte del pubblico e dei media. Nonostante le osservazioni, ha dichiarato di sentirsi bene e di essere tranquilla, aggiungendo che può pensare ciò che vuole chi la giudica. La cantante ha affermato di sentirsi una donna completa, ignorando le opinioni che le sono state rivolte.

“Dicono tutti che mi vedono diversa, ma io sto bene e sono tranquilla”. Così Arisa, la cantante che recentemente è tornata sul palco dell'Ariston e che, sempre recentemente, è stata bersaglio di critiche per il suo dimagrimento. Un corpo diverso, una trasformazione che ha fatto parlare e c'è chi. 🔗 Leggi su Today.it

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Il risveglio di Arisa dopo la prima serata di ascoltando la sua canzone Magica Favola

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