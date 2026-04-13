Durante la quarta puntata di Canzonissima, un programma dedicato alle canzoni meno ascoltate del Festival di Sanremo, una cantante si è aperta condividendo di aver sempre desiderato far innamorare qualcuno di sé. Tra le lacrime, ha espresso questo rimorso, senza aggiungere motivazioni o opinioni. La serata avrebbe dovuto concentrarsi sul riscatto di brani trascurati, ma il suo racconto ha attirato l’attenzione del pubblico.

Nella quarta puntata di Canzonissima, il varietà dedicato ai brani rimasti nell’ombra al Festival di Sanremo, il tema della serata avrebbe dovuto essere il riscatto delle canzoni “snobbate”. Ma a prendersi la scena, ancora prima della musica, è stata Arisa, protagonista di un momento di forte emotività che ha spiazzato pubblico e conduttrici. Prima di intonare “La notte”, uno dei brani più intensi del suo repertorio, la cantante si è fermata, rompendo la ritualità televisiva e scegliendo la sincerità assoluta. Con la voce incrinata e gli occhi lucidi, ha ammesso: “Ciò che mi rimprovero è di non essere mai riuscita a far innamorare davvero una persona di me”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ciò che mi rimprovero è di non essere mai riuscita a far innamorare davvero una persona di me”: Arisa si confessa tra le lacrime a “Canzonissima”

Arisa, lo sfogo tra le lacrime a Canzonissima: "Non sono stata capace di far innamorare nessuno"Nella puntata di Canzonissima dell'11 aprile, Arisa si è lasciata andare a uno lungo sfogo personale.

“Canzonissima”, intervista ad Arisa: “A Canzonissima porterò delle canzoni che mi hanno aiutato a trovare una direzione nella vita. Ballando con le Stelle? Ho imparato tanto”Sabato 21 marzo debutta la tredicesima edizione di Canzonissima, che torna in onda sulla Rai dopo oltre cinquant’anni dall’ultima trasmissione del...

Arisa in lacrime: «Non sono stata capace di far innamorare nessuno»