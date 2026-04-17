Famiglia nel bosco l' avvocata preoccupata per i figli | Ciò che ho visto non mi fa pensare a nulla di buono
Un avvocato ha espresso preoccupazioni riguardo ai figli di un uomo coinvolto in una vicenda nel bosco. La donna ha dichiarato di aver osservato situazioni che le hanno suscitato timori e dubbi sulla sicurezza dei minori. La famiglia è al centro di un'indagine, e le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche durante un'intervista. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o sui soggetti coinvolti.
“Io credo che l’istituzionalizzazione non abbia mai fatto bene a nessuno”, è di poche parole Danila Solinas, l’avvocata che rappresenta Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, che ai microfoni di Ore 14 riferisce di concordare con quanto riportato nella relazione dei consulenti Tonino Cantelmi e Martina Aiello circa il disagio che i tre figli della famiglia nel bosco manifesterebbero nella struttura di Vasto. “Quello che ho visto oggi non mi fa pensare a nulla di buono”, riferisce Solinas ai microfoni di Milo Infante. La preoccupazione dell'avvocata Solinas I segni del disagio nei figli, secondo la consulente Aiello Le ultime novità...🔗 Leggi su Virgilio.it
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