Famiglia nel bosco l' avvocata preoccupata per i figli | Ciò che ho visto non mi fa pensare a nulla di buono

Un avvocato ha espresso preoccupazioni riguardo ai figli di un uomo coinvolto in una vicenda nel bosco. La donna ha dichiarato di aver osservato situazioni che le hanno suscitato timori e dubbi sulla sicurezza dei minori. La famiglia è al centro di un'indagine, e le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche durante un'intervista. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o sui soggetti coinvolti.