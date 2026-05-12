Dopo le numerose critiche rivolte al suo aspetto fisico, la cantante ha deciso di intervenire sui social per esprimere il suo disagio. In un messaggio pubblicato su Instagram, ha chiesto di non guardarla più in modo giudicante, evidenziando come le continue osservazioni abbiano influito sulla sua serenità. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti fan e commentatori, che si sono divisi tra sostegno e critiche.

Commenti continui, osservazioni e pettegolezzi sul suo fisico: Arisa non ce la fa più e si sfoga su Instagram. La cantante, dopo le discussioni sul suo dimagrimento, ha deciso di rompere il silenzio, rispondendo in modo diretto e sincero, come nel suo stile. Lo sfogo di Arisa su Instagram dopo i commenti sul suo dimagrimento. Presentando il suo nuovo singolo Rugiada, Arisa ha deciso di lasciarsi andare ad un lungo sfogo su Instagram, parlando di come si sente in questo periodo della sua vita. “Ridere non è facile, il mondo te lo devi raccontare e pure il modo – ha scritto l’artista -. Io sono felice, sono triste, sono sola, sono piena di gente.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Arisa si sfoga dopo le critiche sul fisico: “Non guardatemi più”

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Arisa parla dello sfogo ad Amici su Sanremo

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Argomenti più discussi: Arisa si sfoga dopo le polemiche sul dimagrimento estremo: Ascoltatemi e non mi guardate più; Oggi è difficile campare e farlo costantemente davanti agli occhi di tutti... Ascoltatemi e non mi guardate più: Arisa risponde ai commenti sul suo aspetto; Arisa, la perla rara in mezzo all’indifferenza astrale dei sentimenti; Amici, Arisa sceglie tre allieve tra le voci più belle d’Italia: chi sono (e perché le adora).

#Arisa replica ai commenti sul suo dimagrimento e nega l’uso di Ozempic. La cantante ha affidato ai social un lungo sfogo contro chi giudica il suo aspetto fisico, chiedendo di essere ascoltata per la musica e non osservata per il corpo. ift.tt/UWsCmex x.com

Arisa si sfoga dopo le critiche sul fisico: Non guardatemi piùCommenti continui, osservazioni e pettegolezzi sul suo fisico: Arisa non ce la fa più e si sfoga su Instagram. La cantante, dopo le discussioni sul suo dimagrimento, ha deciso di rompere il silenzio, ... dilei.it