Tra memoria e nuove visioni il Festival lirico all' Arena di Verona apre le vendite anche per la stagione 2027

L'Arena di Verona ha aperto le vendite per il Festival lirico del 2027, il suo 104° evento. A poche settimane dall’inizio della stagione 2026, le prenotazioni sono state ufficialmente avviate, consentendo agli appassionati di assicurarsi i biglietti per le rappresentazioni future. La pianificazione anticipata permette di organizzare le visite e di garantire la partecipazione a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

A poche settimane dall’avvio dell’edizione 2026, l'Arena di Verona guarda già oltre e apre ufficialmente le vendite per il Festival 2027, il numero 104 della sua storia. Un cartellone che si svilupperà dall’11 giugno all’11 settembre del prossimo anno, con 52 serate pensate per coniugare.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Il festival lirico in Arena apre con "La Traviata" tra le luci del Moulin Rouge: «Una sfida emozionante»Tra circa due mesi l’Arena di Verona tornerà ad accendersi per una nuova stagione lirica e lo farà con un progetto che guarda dichiaratamente alla... Arena 2027: Beethoven apre il festival e torna il ballettoMentre i tecnici lavorano già al montaggio del palcoscenico e alla sistemazione della platea per la stagione 2026, l’Arena di Verona guarda con un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'1 al 3 maggio 2026; L'orrore a due passi da casa, a Montorio torture e atrocità: La memoria per mantenere in buona salute la democrazia; Proseguono le date italiane del tour LA VITA È BELLA COSÌ COM'È TOUR 2026 di PIPPO POLLINA. Domani Bollate (Milano), poi Roma, Bologna e Bergamo. - MEI; Verona e il fascismo: un documentario racconta la quotidianità della guerra - Heraldo. Arena di Verona 2026: 'La Traviata' debutta al Moulin Rouge, evento ineditoLa 103ª edizione dell'Arena di Verona Opera Festival si apre con un evento senza precedenti: La Traviata di Giuseppe Verdi, in scena dal 12 e 13 giugno 2026, con repliche fino al 12 settembre, sarà am ... it.blastingnews.com All’Arena di Verona la 'Traviata del Moulin Rouge'Sarà Traviata, capolavoro di Giuseppe Verdi, ad aprire il 103/o Arena di Verona Opera Festival in una nuova produzione che, per la prima volta nella storia areniana, porterà a Verona una delle istituz ... ansa.it Arena di Verona Opera Festival 2027: 52 serate tra grandi ritorni, novità e omaggi - facebook.com facebook