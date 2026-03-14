Le autostrade italiane si distinguono per diversi record, tra cui la più lunga, la più antica e quella con i costi più elevati. Queste infrastrutture collegano le varie regioni del Paese, svolgendo un ruolo fondamentale nel traffico commerciale e nei viaggi quotidiani. La rete autostradale attraversa l’Italia da Nord a Sud, rappresentando un elemento chiave per la mobilità nazionale.

Le autostrade. Nella mente degli automobilisti spesso sinonimo di traffico, disagi, frustrazione, ma anche di viaggi, vacanze e gite fuori porta. Infrastrutture che però sono anche lo specchio di un'Italia che si muove e produce grazie a questi collegamenti, la cui efficienza o i cui limiti impattano quotidianamente sulla vita economica del Paese. La rete autostradale italiana si estende per circa 8.000 km e alcuni tratti detengono dei veri e propri record. Qui ne ripercorriamo alcuni, scoprendo quale sia l'autostrada più lunga e quale la più corta, la più antica e la più recente e anche quella più costosa, oltre a qualche altra curiosità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le autostrade italiane da record: la più cara, la più lunga, la più antica

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