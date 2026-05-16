Arcene scontro tra auto e moto all’incrocio | ferito un 23enne

Sabato 16 maggio, intorno alle 14.30, si è verificato un incidente stradale lungo la strada bassa che collega il centro di Arcene a Castel Rozzone. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un’auto e una moto, con quest’ultima coinvolta in un scontro all’incrocio. Un giovane di 23 anni è rimasto ferito e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Arcene. Incidente stradale intorno alle 14.30 di sabato 16 maggio lungo la strada bassa che collega il paese a Castel Rozzone. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Achille Grandi e via del Gaggiolo, dove una Hyundai Tucson e una moto sono entrate in collisione. Due le persone coinvolte: l’automobilista sulla settantina è un giovane di 23 anni. Dopo l’impatto il mezzo a due ruote è rimasto a terra al centro della carreggiata. Secondo quanto potuto ricostruire finora, l’autovettura, condotta dall’uomo, classe 1957, stava effettuando una manovra all’altezza dell’intersezione quando, dal lato opposto, proveniva la due ruote. Inevitabile lo scontro contro la fiancata posteriore destra dell’autovettura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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