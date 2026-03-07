Auto e moto si scontrano all’incrocio tra via Fragheto e via Del Ponte | ferito un 65enne

Un incidente tra un’auto e una moto si è verificato questa mattina all’incrocio tra via Fragheto e via Del Ponte a Fano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili urbani per ricostruire la dinamica. Un uomo di 65 anni è rimasto ferito nell’impatto ed è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 7 marzo 2026 – Scontro tra un’auto e una moto questa mattina, all’incrocio tra via Fragheto e via Del Ponte. L’impatto si è verificato intorno alle 11.40 e ha coinvolto un’autovettura condotta da un uomo del 1984, residente a Cartoceto, e un motociclo guidato da un uomo del 1961 residente a San Costanzo. Secondo una prima ricostruzione, l’auto stava percorrendo via Del Ponte in direzione sud-nord quando, nell’impegnare l’incrocio, è entrata in collisione con il motociclo che transitava su via Fragheto in direzione mare-monte. Ad avere la peggio è stato il motociclista, finito a terra dopo l’urto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno disposto il trasferimento dell’uomo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Fano in codice giallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

