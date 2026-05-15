VIDEO Mbappé | Non gioco perché Arbeloa mi ha detto che sono il quarto attaccante del Real Madrid
Durante un'intervista in zona mista, un calciatore del Real Madrid ha affermato di aver parlato con il suo allenatore, il quale gli avrebbe comunicato di essere considerato come la quarta scelta per l’attacco della squadra. Questa dichiarazione ha attirato l’attenzione dei media in Spagna, sollevando discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Il calciatore ha spiegato di non essere sceso in campo, ma non ha fornito altri dettagli sul colloquio con il tecnico.
Le dichiarazioni di Kylian Mbappé in zona mista hanno fatto scalpore in Spagna: la stella del Real Madrid ha dichiarato di avere parlato con il suo allenatore Arbeloa, che gli avrebbe detto di considerarlo la quarta scelta per l'attacco dei blancos. Guarda il video (X Dsports). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Mbappe prende in giro brahim dopo io suo panenka mancato al afcon #football #realmadrid #mbappe
Sullo stesso argomento
Mbappé fischiato al Bernabeu, poi spara: “L’allenatore mi ha detto che sono il quarto attaccante”Spogliatoio sempre bollente al Real Madrid: Mbappé parte dalla panchina e viene fischiato dal Bernabeu, poi nel post partita fa capire che con...
Leggi anche: Polveriera Real, Mbappé attacca Arbeloa: "Mi ha detto che sono la quarta punta". La replica: "Non è vero"
Kylian Mbappé a Cagliari assieme alla nuova compagna Ester Exposito. La stella del Real Madrid e l’attrice immortalati dentro La casa dei VIDEOGAMES #LacasadeiVIDEOGAMES facebook
Mbappé fischiato al Bernabeu, poi spara: L’allenatore mi ha detto che sono il quarto attaccanteSpogliatoio sempre bollente al Real Madrid: Mbappé parte dalla panchina e viene fischiato dal Bernabeu, poi nel post partita fa capire che con Arbeloa ... fanpage.it
[SportBible] Una petizione online che chiede a Kylian Mbappé di lasciare il Real Madrid ha raggiunto oltre 1 milione di firme reddit
Polemica Mbappé, lascia a sorpresa l’allenamento e salta il Barcellona: nuovi problemi per il RealA cinque minuti dalla fine dell'ultimo allenamento Mbappé ha sorpreso tutti lamentando un problema alla coscia: non giocherà contro il Barcellona, in ... fanpage.it