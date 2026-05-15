VIDEO Mbappé | Non gioco perché Arbeloa mi ha detto che sono il quarto attaccante del Real Madrid

Da gazzetta.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista in zona mista, un calciatore del Real Madrid ha affermato di aver parlato con il suo allenatore, il quale gli avrebbe comunicato di essere considerato come la quarta scelta per l’attacco della squadra. Questa dichiarazione ha attirato l’attenzione dei media in Spagna, sollevando discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Il calciatore ha spiegato di non essere sceso in campo, ma non ha fornito altri dettagli sul colloquio con il tecnico.

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Le dichiarazioni di Kylian Mbappé in zona mista hanno fatto scalpore in Spagna: la stella del Real Madrid ha dichiarato di avere parlato con il suo allenatore Arbeloa, che gli avrebbe detto di considerarlo la quarta scelta per l'attacco dei blancos. Guarda il video (X Dsports). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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