L’attaccante ha annunciato di essere disponibile per la prossima partita, affermando di sentirsi in ottime condizioni fisiche e pronto a partire dal primo minuto. Ha aggiunto che entrambe le ginocchia sono in salute, senza riscontrare problemi o dolore. La sua dichiarazione sottolinea la sua volontà di scendere in campo e contribuire alla squadra.

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© Calcionews24.com - Mbappè svela: «Domani sono pronto a giocare, a partire titolare. Sono felice che entrambe le mie ginocchia stiano bene»

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