Avellino Rotondi convoca l' assemblea degli esterni della Democrazia Cristiana

A Avellino, il segretario locale della Democrazia Cristiana ha convocato un'assemblea degli esterni che si terrà il 27 e 28 marzo presso la sala conferenze del Viva Hotel in via Circumvallazione 121. Il tema centrale sarà il ruolo del cattolicesimo politico e se abbia ancora qualcosa da dire. L'evento non includerà tavole rotonde, ma si concentrerà su una serie di interventi.

Il 27 e 28 marzo, ad Avellino, nella sala conferenze del Viva Hotel, in via Circumvallazione 121, è convocata la Assemblea degli esterni della 'Democrazia Cristiana' sul tema: cattolicesimo politico, abbiamo ancora qualcosa da dire? L'assemblea non prevede tavole rotonde, ma una serie di interventi di dieci minuti, degli invitati, uno dopo l'altro, tutti in risposta alla stessa domanda, che è il tema dell'assemblea: "cattolicesimo politico: abbiamo ancora qualcosa da dire?". Gli interventi saranno registrati e successivamente raccolti in volume. Interverranno: Alfredo Antoniozzi, Gianmario Battaglia, Nicola Benedetto, Gianluca Bolognesi,...