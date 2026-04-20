Comunali Democrazia Cristiana con Rotondi in campo per Cannizzaro

A maggio si terranno le elezioni comunali nella città dello Stretto, con la Democrazia Cristiana che presenterà un proprio candidato, sostenuto da Gianfranco Rotondi. La formazione politica ha annunciato la partecipazione alle consultazioni e l'intenzione di promuovere un nuovo progetto locale. La campagna elettorale si svolgerà nei prossimi mesi, con incontri pubblici e attività di sensibilizzazione.

Le elezioni comunali di maggio saranno l'occasione per avviare il nuovo progetto della Democrazia Cristiana guidata da Gianfranco Rotondi nella città dello Stretto. Oggi, alla presenza del leader nazionale durante un incontro pubblico svolto all'hotel Excelsior, sono stati ufficialmente.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Avellino, Rotondi convoca l'assemblea degli esterni della Democrazia CristianaIl 27 e 28 marzo, ad Avellino, nella sala conferenze del Viva Hotel, in via Circumvallazione 121, è convocata la Assemblea degli esterni della... Ritorno della DC a Reggio: Rotondi rilancia con CannizzaroLunedì 20 aprile 2026, l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria ospita la conferenza stampa che segna il rientro ufficiale della Democrazia Cristiana... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fine corsa per Bandini, la Dc va con Puntiroli; Perché volete cancellare la Dc?: il duro appello di Stefano Cirillo a Giorgia Meloni; Azzeramento delle ?sanzioni sui tributi locali passa la linea della Democrazia Cristiana; Elezioni a Cervia, Puntiroli incassa il sostegno di Democrazia Sovrana Popolare: Un valore aggiunto importante. Elezioni Reggio Calabria: ritorna la Democrazia Cristiana ed è pronta a supportare CannizzaroReggio Calabria torna protagonista della scena politica nazionale con il grande ritorno della Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi, pronta a riaccendere entusiasmo, partecipazione e visione. Lu ... strettoweb.com A Cervia la Democrazia Cristiana ritira la candidatura di Bandini e sostiene Puntiroli: Serve unità nell’area moderataAccordo politico in vista delle elezioni comunali: la Democrazia Cristiana ritira il proprio candidato sindaco e sceglie di sostenere Enea Puntiroli. La ... ravennanotizie.it Elezioni Reggio Calabria: "ritorna la Democrazia Cristiana" ed è pronta a supportare Cannizzaro facebook Buon 18 Aprile, ma sosteniamo anche la Democrazia Cristiana di oggi e di domani x.com