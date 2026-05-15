Al Consiglio d’Europa è stato raggiunto un accordo per creare un Tribunale speciale dedicato ai crimini di aggressione commessi durante il conflitto in Ucraina. La nuova istituzione, definita come la “Norimberga di Putin”, avrà il compito di accertare le responsabilità legate alla guerra avviata da Mosca contro Kiev. La decisione mira a individuare e giudicare i responsabili di eventuali crimini di aggressione, con un focus specifico sui fatti relativi al conflitto in corso.

Accordo al Consiglio d’Europa per istituire il Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina e accertare le responsabilità nella guerra avviata da Mosca contro Kiev. A Chisinau, in Moldavia, il comitato dei ministri dell’organizzazione paneuropea ha raccolto da 36 Stati, Italia inclusa, e dall’Unione europea l’adesione di principio al trattato che dovrà aprire la strada alla creazione della nuova corte internazionale. “Questo è un momento storico per il Consiglio d’Europa”, ha affermato Massimo Dell’Utri, sottosegretario al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale: “Gli Stati hanno compiuto un passo decisivo verso l’effettiva istituzione del Tribunale speciale e il riconoscimento delle responsabilità per l’aggressione contro l’Ucraina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nasce il Tribunale speciale per i crimini russi: la “Norimberga di Putin” prende forma

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