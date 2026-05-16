Un nuovo trucco virale sta spopolando tra gli appassionati di film gialli e suspense. Si tratta di un metodo che permette di intuire chi è l’assassino in un thriller semplicemente osservando le mani di chi sta sullo schermo. La tecnica si basa su dettagli visivi, come il modo in cui le persone tengono gli oggetti o si muovono, offrendo un modo rapido e semplice per cercare di scoprire l’identità del colpevole prima della rivelazione finale.

Sei un appassionato di thriller e vuoi scoprire l’identità dell’assassino prima di tutti gli altri? La risposta potrebbe essere letteralmente nelle sue mani. Nel cinema moderno, per distinguere un eroe da un legame criminale, non servono indizi complessi: basta guardare la marca del suo smartphone. Questo curioso retroscena è diventato virale nel 2020, quando il regista Rian Johnson ha rivelato un vincolo commerciale che influenza le riprese, le scelte di scena e persino gli spoiler involontari per gli spettatori. Come riportato dalla pagina Instagram Storie di Brand: “Apple permette di utilizzare i propri dispositivi a patto che non vengano utilizzati da persone negative nel film. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Apple, iPhone e thriller: il trucco virale per capire in un colpo d’occhio chi è l’assassino in un film

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