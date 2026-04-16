Recentemente, alcuni utenti di iPhone hanno segnalato problemi di errori di battitura sui propri dispositivi. Apple ha rilasciato l'aggiornamento iOS 26.4, che include una correzione per questo difetto. Tuttavia, sono emerse notizie di un metodo nascosto che permette di migliorare ulteriormente la digitazione, anche se l'azienda non ha comunicato ufficialmente questa soluzione.

Se negli ultimi mesi avete avuto l’impressione che il vostro iPhone fosse diventato improvvisamente analfabeta, sappiate che non siete soli. E soprattutto, non siete pazzi. Da quando iOS 26 ha fatto la sua comparsa, il 15 settembre 2025, migliaia di utenti si sono ritrovati a combattere con una tastiera apparentemente impazzita: lettere sbagliate, parole che non corrispondono a quelle digitate, errori che proliferano quanto più si cerca di scrivere velocemente. Un problema che ha trasformato la semplice stesura di un messaggio in un esercizio di pazienza. Ma c’è una notizia positiva: Apple ha finalmente risolto il bug con iOS 26.4. La notizia meno positiva è che aggiornare il sistema operativo non basta.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bug iPhone: iOS 26.4 risolve gli errori di battitura (ma c’è un trucco nascosto che Apple non dice)

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